Полиция проводит проверку инцидента с избиением учениц 8-го класса красноярской школы учителем

16.04.19 07:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция начала проверку после сообщения о применении физической силы к ученицам красноярской школы со стороны учителя, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Ранее сообщение том, что учительница в Красноярске во время урока английского языка избила двух учениц 8 класса, появилось в соцсетях и местных СМИ. Также было опубликовано видео инцидента, снятого на мобильный телефон.

По данным СМИ, конфликт возник после словесной перепалки, в результате у одной из учениц ушибы и сотрясение мозга, у второй - синяк под глазом

"Мы проводим проверку данного сообщения, выясняем все обстоятельства происшествия, проводится медицинское освидетельствование, после чего будет принято процессуальное решение", - сказал сотрудник пресс-службы краевой полиции.