Первый в мире стенд для регистрации параметров ракетных топлив создан в Новосибирске

16.04.19 08:11

© РИА Новости. Сергей Гунеев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Института химической кинетики и горения им.В.В.Воеводского и Института теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича изготовили первый в мире стенд для регистрации параметров ракетных топлив, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"В использовании результатов проекта заинтересованы Роскосмос, Минпромторг и Минобороны", - говорится в сообщении.

Ранее издание сообщало, что процессы горения топлив для перспективных гиперзвуковых ракетных двигателей, а также химию горения моторных топлив и взрывобезопасность аэрозольных смесей планируется изучать в Центре физико-химических проблем горения и аэрозолей, который планируется создать в рамках проекта по обновлению Новосибирского научного центра ("Академгородок 2.0").

Институт химической кинетики и горения им.В.В.Воеводского создан в 1957 году. В настоящее время занимается изучением кинетики элементарных процессов и механизмов химических превращений, динамики химических и биологических систем, механизмами горения в газовой и конденсированной фазах, процессами образования и распространения аэрозолей, а также экологической химией.

Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ СО РАН: математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.