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16.04.19 08:12
Путин подписал закон о передаче с 2020г акцизов на этиловый спирт в регионы РФ
Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума приняла законопроект 9 апреля, 10 апреля он был одобрен Советом Федерации.
Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ в начале апреля в Госдуму внес Минфин. "В целях дополнительной компенсации выпадающих доходов субъектов предлагается с 2020 года акцизы на спирт, а также спиртосодержащую продукцию зачислять в бюджеты субъектов по нормативу 100%", - говорил ранее замминистра финансов Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету.
В настоящее время в федеральный бюджет перечисляется 50% акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья, 100% акцизов на этиловый спирт из всех видов сырья, за исключением пищевого, и 50% акцизов на спиртосодержащую продукцию. Данные акцизы с 2020 года предлагается перечислять в бюджеты субъектов РФ в размере 100%.
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