Минприроды поддерживает включение в лицензии на газовые участки в Арктике обязательств по СПГ

16.04.19 08:20

© РИА Новости. Григорий Сысоев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Минприроды поддерживает предложение о включении в лицензионные соглашения на право освоения газовых участков в Арктике обязательств по сжижению газа, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"То, что связано с месторождениями, которые потенциально могут быть сырьем для сжижения газа, то эти месторождения должны работать на СПГ-рынок, потому что он растет. Нам надо забивать его, пока есть такая возможность", - сказал он.

Д.Кобылкин подчеркнул, что СПГ-проекты платят налог на добавленную стоимость, и несмотря на нулевые НДПИ и экспортную пошлину, они приносят значительные выгоды государству

"Не забудьте, что это НДС - это то, что формирует налоги Российской Федерации. СПГ - это переработка, и вокруг нее будут создаваться новые кластеры", - отметил министр.