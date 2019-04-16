Из-за метели на Ямале задержаны авиарейсы и закрыты все зимники

16.04.19 08:23

© РИА Новости. Антон Денисов

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Все зимние автодороги регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты во вторник из-за метели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Также из-за сильного порывистого ветра со снегом закрыто движение по ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги.

Кроме того, как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в справочной аэропорта Салехарда, из-за метели задерживается вылет трех вертолетных рейсов. Прием и отправка самолетов выполняются по расписанию.