Россия готова участвовать в восстановлении Нотр-Дам наряду со всем миром

16.04.19 14:51

© РИА Новости. Доминик Бутен

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Нотр-Дам - исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян", - подчеркнул глава российского государства.

В.Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить.

Он, как сообщили в пресс-службе, "предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе - произведений средневекового зодчества".

Ранее в Министерстве культуры предложили российским музеям и гражданам организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари. Мне кажется, это будет правильно. Мы проведём консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически - приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда. Сегодня беда случилась у Франции, это тяжёлая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма", - сказал В.Кононов "Интерфаксу" во вторник.

В Минкультуры РФ назвали пожар в Соборе Парижской Богоматери трагедией и выразили надежду, что памятник удастся восстановить.

"Очень тяжёлая потеря для мирового культурного наследия. Искренне надеюсь, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен. Я был в этом соборе несколько лет назад, и меня поразило внутреннее убранство, витражи. Если это погибло в огне, то это невосполнимая потеря", - считает В. Кононов.

Он отметил, что причины пожара пока не известны, но это "горький урок" - "скорее всего, причиной стала какая-то халатность, допущенная при реставрации".

"Этот пожар, трагедия, заставляет нас бережнее относиться к культурному наследию. На любом уровне - будь ты посетитель этого объекта или должностное лицо, наша прямая обязанность - сохранять объекты мирового культурного наследия и все материальное историческое наследие, которое нас окружает, для будущих поколений", - подчеркнул В.Кононов.

Он добавил, что в российских собраниях и на объектах культурного наследия особое внимание уделяется мерам пожарной безопасности.

"Мы продолжаем работу, которую начали в начале года по усилению мер безопасности, а они в первую очередь предусматривают обеспечение пожарной безопасности. Не только в соборах, храмах, но всех объектах культурного наследия, всех местах возможного массового скопления людей. Мы этому особое внимание уделяли и будем уделять", - заключил собеседник агентства.

Директор Государственного музея изобразительного искусства им. А.С.Пушкина Марина Лошак считает, что пожар в Нотр-Дам объединяет всех, люди во всем мире, в том числе России, будут готовы участвовать в восстановлении собора.

"Очень эмоциональное и горькое событие, которое мы со вчерашнего вечера все переживаем. Момент, который не разъединяет, а объединяет всех, кто живёт на этой планете. Нотр-Дам - это сакральное место, не просто памятник культуры, а нечто большее. Оно затрагивает огромное количество внутренних переживаний, не только французов. Думаю, нет человека на Земле, который бы не думал об этом. Сейчас начнётся новая жизнь Нотр-Дам, очередная его история. Когда соберутся люди, отвечающие за реконструкцию. Считаю, один из результатов всеобщих переживаний в том, что все готовы оказать любое содействие", - сказала М.Лошак "Интерфаксу" во вторник.

Она предположила, что на восстановление собора потребуются огромные средства, но профессионалы со всех концов света, включая Россию, будут готовы помочь.

"Никто не вернёт утраченные шпиль, крышу, мозаики и то, что реставрацией уже не восстановить, но еще многое можно сделать. К счастью, цела алтарная часть и невероятные реликвии. Сейчас начало нового пути. Все наши коллеги в России и не только коллеги, думаю, будут готовы участвовать в его спасении", - отметила директор ГМИИ им. Пушкина.

Директор Эрмитажа и глава Союза музеев России Михаил Пиотровский выразил соболезнования французскому народу в связи с сильнейшим пожаром в Нотр-Дам де Пари.

"Эта катастрофа лишний раз показывает, как хрупок наш мир и его культурные ценности, и как сложно защитить их от стихии, несмотря на все технические возможности XXI века", - отметил М.Пиотровский в своем заявлении, размещенном на сайте Союза музеев России.

"Мы благодарны всем тем, кто отстоял собор и его сокровища от огня, и вместе будем молиться за его скорейшее возрождение", - добавил директор Эрмитажа.

В Русской православной церкви с болью восприняли масштабный пожар, который произошёл в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери.

"Невыразимо больно. Слезы стоят в глазах. Эти "старые камни Европы" часть и нашей души, и нашей духовной истории. Страшная утрата, верю, соединяет в скорби нас и западных христиан, которые сейчас переживают Страстную неделю", - заявил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Представитель Русской церкви увидел в случившемся предзнаменование. "Трудно отделаться от мысли, что на наших глазах совершается знамение, смысл которого нам ещё предстоит осознать. Мир уже не будет прежним", - сказал он.

В свою очередь секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) напомнил, что, помимо культурного значения этого собора, в нем хранится такая великая святыня, как терновый венец Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "глубоко опечален" известием о разрушительном пожаре, который нанес большой ущерб собору Парижской Богоматери, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

"Сопереживаю Вам, вашей пастве и всем, кому дорог этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры всемирного культурного наследия", - говорится в послании патриарха Мишелю Опети, архиепископу Парижскому.

Глава РПЦ молится о том, чтобы Господь помог "преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии".

Он выразил надежду, что совместные усилия Церкви, государства и всех неравнодушных людей в этом деле увенчаются успехом.

Между тем, официальный представитель храма Андре Фино сообщил, что реликвии Собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре.

"Священные предметы хранятся в ризнице - в этом случае обычно нет риска, что эти вещи могут пострадать при пожаре", - приводит газета "Фигаро" слова А.Фино.

По данным французской пожарной службы, первая информация о возгорании в соборе появилась в понедельник около 18:50 по местному времени (19:50 мск). Огонь был ликвидирован в 3:50 (4:50 мск) вторника. В результате пожара, продолжавшегося несколько часов, обрушился шпиль собора, частично обвалилась крыша.

Пострадавший от огня собор уже посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил журналистам, что наихудшего сценария удалось избежать. Глава Пятой республики пообещал восстановить Нотр-Дам и дал старт акции по сбору средств на реставрационные работы.

Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери, находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников мира. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек.

Собор Парижской Богоматери фигурирует во многих литературных и художественных произведениях, наиболее известное из которых - одноименный роман Виктора Гюго.