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Путин призвал актуализировать основы госполитики России в космической сфере

© РИА Новости. Сергей Гунеев
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Основы госполитики РФ в космической отрасли до 2030 года нуждаются в актуализации, сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

"Прежде всего, нужно актуализировать основы госполитики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учетом современных мировых тенденций", - сказал президент.

По его словам, это касается и других нормативно-правовых документов, в том числе стратегии развития госкорпорации "Роскосмос".

В ходе заседания Совбеза президент также отметил, что ценовые и временные параметры проектов в ракетно-космической отрасли зачастую не имеют должного обоснования, что в итоге ведет к срыву сроков и росту бюджетных расходов. По его словам, необходимо "последовательно решать те очевидные проблемы, которые тормозят развитие ракетно-космической отрасли".

"Например, закладываемые при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры зачастую не имеют должного обоснования, и в итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы", - сказал глава государства.

При этом В.Путин подчеркнул, что российская ракетно-космическая отрасль нуждается в глубокой модернизации.

"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль", - сказал президент РФ.

В частности, глава государства отметил, что отечественные системы спутниковой связи, оптической и радиолокационной съемки Земли, сбора метеоданных уступают конкурентам по качеству, надежности и времени работы аппаратов на орбите. "Немалая часть оборудования, электронная компонентная база нуждаются в обновлении", - сказал президент.

Глава государства отметил важность внедрения современных моделей управления на производстве и в научно-исследовательской деятельности.

Он также призвал учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности в других сферах общественной жизни.

В качестве примера таких сфер В.Путин привел связь, медицину, ЖКХ и транспорт.

В.Путин добавил, что российская космическая отрасль должна жить не воспоминаниями о прежних достижениях, а пытаться укрепиться на растущем рынке космических услуг.

На заседании Совбеза РФ он привел экспертные оценки, согласно которым общий объем мирового рынка космических услуг составляет около $183 млрд в год, и в ближайшие годы он будет только увеличиваться.

"Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно", - сказал он в связи с этим.

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