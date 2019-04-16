Власти Подмосковья отказались от побелки деревьев

16.04.19 14:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство благоустройства Подмосковья порекомендовало следовать правилам охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, в которых говорится, что побелка стволов деревьев запрещается, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Побелка портит облик города. Она вмешивается в природный вид деревьев. Побелка деревьев мало распространена в мире. В Москве также отказались от этой практики", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства области Михаила Хайкина.

Отмечается, что практического смысла в побелке деревьев нет. Традиция красить белым деревья и бордюры началась со времен Второй мировой войны, чтобы автоколонны имели ориентир для передвижения.

"Покраска деревьев не повышает защитные свойства дерева, как считалось ранее. Их белят краской или известью с клеевой добавкой - это недопустимо. Кора деревьев должна быть проницаемой, ведь через нее идет газообмен. Побелка снижает проницаемость коры, из-за этого вещества хуже перемещаются из кроны дерева в корни. От этого корни отмирают раньше времени и деревья ослабевают", - добавили в пресс-службе областного ведомства.

Жителей региона призвали сообщать в министерство благоустройства Подмосковья в случае, если на улице города будут побелены деревья.