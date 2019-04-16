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16.04.19 14:38

Студентку Варвару Караулову выпустили по УДО

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы студентки Варвары Карауловой (Александры Ивановой), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщил судья Алексей Колтаков.

"Освободить условно-досрочно на срок 1 год 10 дней", - сказал А.Колтаков на заседании во вторник.

Он добавил, что наличие у осужденной взысканий не свидетельствует о том, что она нуждается в отбывании наложенного на неё наказания.

Суд обязал В.Караулову в течение оставшегося срока один раз в месяц являться на регистрацию государственные органы, не менять постоянного места жительства и места работы, не допускать нарушения общественного порядка, влекущего к нарушению административной ответственности.

Постановление может быть обжаловано в суде в течение 10 суток после вынесения.

"Содеянное и произошедшее - самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую не перестаю себя корить, продолжаю об этом думать", - сказала В.Караулова на заседании.

Она добавила, что считает важным для себя найти возможность учиться, а также "начать работать и по-настоящему помогать".

Представитель администрации исправительной колонии №1 выступил против УДО В.Карауловой, поскольку за время отбывания наказания она имеет три взыскания, два из которых не погашены. В частности, письменный выговор осужденной был вынесен за то, что в нарушение установленных правил она легла на кровать раньше положенного времени.

По данным УФСИН, осужденная участвовала в общественной жизни, состояла в литературном кружке, взаимоотношения в коллективе строила правильно. Фактических оснований того, что осужденная исповедует экстремистскую идеологию, у представителя колонии не было.

Суд, оценивая в совокупности представленные материалы, учитывая мнение сторон, счел нарушения несущественными.

22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю А.Иванову (В.Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство", назначив ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным.

Свою вину А.Иванова не признавала.

Девушка была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде. За период пребывания в колонии В.Караулову навещали родители, омбудсмен в Вологодской области, а также настоятель московского храма Святой Троицы в Хохлах отец Алексей Уминский.

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