"Роскосмос" не комментирует перенос платформы Sea Launch из Калифорнии на Дальний Восток

16.04.19 14:31

© РИА Новости. Игорь Руссак

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Госкорпорация "Роскосмос" не дает комментариев по поводу сообщений в СМИ о возможных планах переноса платформы для запуска ракет Sea Launch из США на российский Дальний Восток.

"Не комментируем", - сказали в пресс-службе госкорпорации "Интерфаксу" во вторник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ракетно-космический комплекс Sea Launch ("Морской старт") может быть перебазирован из Лонг-Бич (Калифорния) в Россию на Дальний Восток.

Это уже не первая информация подобного рода, в 2014 году нынешний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера российского правительства, заявлял о планах по переносу платформы в случае выкупа государством контрольного пакета акций компании "Морской старт".

"Если правительство получит всю необходимую информацию, мы сможем на основе этой информации определить целесообразность сохранения за нашей страной такого стартового комплекса. Но что-то подсказывает мне, что если мы решимся на это, то, конечно, пункт базирования поменяется, скорее всего, в пользу российского Востока", - заявил Д.Рогозин тогда.

Однако в апреле 2018 года РКК "Энергия" продала свои активы проекта "Морской старт" крупнейшей частной авиационной группы России S7 AirSpace Corporation (до 2019 года - S7 Group). Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Запускать полезную нагрузку на орбиту компания планировала с применением украинских ракет "Зенит", но недавно стало известно, что для "Морского старта" может быть разработана специальная модификация создаваемой российской ракеты "Союз-5", в основе которого элементы "Зенита".

В апреле текущего года Д.Рогозин заявил, что "Роскосмос" заинтересован в развитии проекта Sea Launch.

"Как сейчас дело пойдет - не будем загадывать, все-таки Владислав Филев - тоже большой энтузиаст космоса, это у них семейное. Я надеюсь, что проект будет жить дальше. Видимо, "Роскосмосу" придется не только быть партнером, а, может, просто протянуть руку", - сказал Д.Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 3 апреля, комментируя гибель в авиакатастрофе 31 марта совладелицы S7 Наталии Филевой.

"И я это сделаю, когда закончатся траурные события и мы встретимся с Владиславом, я предложу ему полное взаимодействие. Мы заинтересованы в том, чтобы в России были частные компании, мы готовы разделить риски", - сказал тогда глава госкорпорации.

"С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space. В наших планах было создание для "Морского старта" "морской" версии ракеты "Союз-5". Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель - личная трагедия", - заявил также Д.Рогозин, выражая соболезнования в связи с гибелью Н.Филевой.