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16.04.19 14:37

Аэропорт "Симферополь" планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2018г

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек, сообщил генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин журналистам во вторник.

"На этот год мы заложили цифру по аналогии с пассажиропотоком прошлого года: в районе 5,1 млн человек", - сказал Е.Плаксин.

"Сейчас идут феноменальные продажи на майские праздники, активные бронировки - билеты фактически уже все выкуплены. Сезон будет хорошим", - добавил гендиректор аэропорта.

Как сообщалось, пассажиропоток симферопольского авиаузла в 2018 году составил 5,146 млн человек, что на 0,3% больше, чем в 2017 году.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминале аэропорта площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Новый терминал построен за 22 месяца. Он может обслуживать 6,5 млн человек в год.

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