Более 8,5 тыс. человек переселят из аварийного жилья во Владимирской области

16.04.19 14:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Владимирская область запустила новую программу переселения граждан из аварийных домов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба администрации региона.

На реализацию первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилья (2019-2020 годы) Владимирская область получит от Фонда содействия реформированию ЖКХ 382,36 млн рублей и в порядке софинансирования добавит 7,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 651 человека из 260 аварийных жилых помещений общей площадью 10,57 тыс. кв. метров. Этот этап программы будет реализован в 31 муниципальном образовании региона.

Программа сформирована в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда". Она рассчитана на 2019-2025 годы. За это время в регионе планируется улучшить жилищные условия 8 тыс. 543 граждан, расселив более 140 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в 2019-2024 годах Владимирская область планирует направить на переселение граждан из аварийного жилья порядка 5,7 млрд рублей. В регионе в рамках федеральной программы попадают под расселение 329 домов, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В них проживает 7 тыс. человек, площадь жилых помещений - 119 тыс. кв. метров.

Вместе с тем в регионе признаны аварийными еще 162 многоквартирных дома. В связи с этим для расселения домов, на которые не распространяется федеральное финансирование, принято решение ежегодно дополнительно выделять средства из областного бюджета. За 6 лет на эти цели планируется направить 1 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 176 млн рублей.