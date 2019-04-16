Обратно на родину: еще трое моряков с задержанного в Корее судна "Палладий" вернулись в Россию
  
Налоговый вопрос: НДФЛ для малоимущих граждан России не отменят в ближайшие полгода
   
Путин одобрил: новая ВСМ Москва-Санкт-Петербург появится в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
16.04.19 14:53

Более 8,5 тыс. человек переселят из аварийного жилья во Владимирской области

© РИА Новости. Александр Кряжев
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Владимирская область запустила новую программу переселения граждан из аварийных домов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба администрации региона.

На реализацию первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилья (2019-2020 годы) Владимирская область получит от Фонда содействия реформированию ЖКХ 382,36 млн рублей и в порядке софинансирования добавит 7,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 651 человека из 260 аварийных жилых помещений общей площадью 10,57 тыс. кв. метров. Этот этап программы будет реализован в 31 муниципальном образовании региона.

Программа сформирована в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда". Она рассчитана на 2019-2025 годы. За это время в регионе планируется улучшить жилищные условия 8 тыс. 543 граждан, расселив более 140 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в 2019-2024 годах Владимирская область планирует направить на переселение граждан из аварийного жилья порядка 5,7 млрд рублей. В регионе в рамках федеральной программы попадают под расселение 329 домов, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В них проживает 7 тыс. человек, площадь жилых помещений - 119 тыс. кв. метров.

Вместе с тем в регионе признаны аварийными еще 162 многоквартирных дома. В связи с этим для расселения домов, на которые не распространяется федеральное финансирование, принято решение ежегодно дополнительно выделять средства из областного бюджета. За 6 лет на эти цели планируется направить 1 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 176 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.04.19 08:30
Строительство новой линии метро позволит снизить транспортную нагрузку на юго-западе Москвы
.
  16.04.19 16:02
Число позитивно относящихся к Сталину россиян впервые превысило 50%
.
  16.04.19 15:54
В Москве с начала года закрылись 40 хостелов
.
  16.04.19 13:16
Мавзолей Ленина откроется в среду после двух месяцев регламентных работ
.
  16.04.19 12:13
В московском метро предупредили о возможном затоплении "красной" ветки
.
  16.04.19 11:57
Норвежец Берг приговорен к 14 годам заключения за шпионаж в РФ
.
  16.04.19 11:29
Столичные храмы возводятся с соблюдением всех норм пожарной безопасности
.
  16.04.19 10:40
Задержан мужчин, напавший на сотрудницу московского метро с молотком
.
  16.04.19 10:26
На московских водоемах установили более 900 знаков "Купаться запрещено"
.
  16.04.19 09:40
Мать девочки, найденной в замусоренной московской квартире, отправлена на психиатрическую экспертизу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket