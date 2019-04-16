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16.04.19 14:59

Аэропорт Севастополя после реконструкции будет обслуживать только бизнес-рейсы

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Севастопольский аэропорт "Бельбек" после реконструкции, как ожидается, будет обслуживать рейсы деловой авиации, сообщил генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин журналистам в Симферополе во вторник.

"На данном этапе мы проходим архитектурный конкурс по выбору нового аэровокзального комплекса в "Бельбеке". То, что я видел - прекрасно. Это будет хорошее сооружение. Гражданский терминал будет сосредоточен на своей цели: мы прогнозируем, что "Бельбек" будет более привлекателен по направлению развития деловой авиации и сопутствующих бизнесов", - сказал Е.Плаксин.

По его словам, утвержден и подписан всеми сторонами генплан развития комплекса.

"Сейчас начаты проектно-изыскательные работы по проектированию плоскостных сооружений. Проект готов, техническое задание готово", - добавил гендиректор симферопольского аэропорта.

"Мы достигли полного взаимопонимания с правительством Севастополя по данному направлению (развитию "Бельбека" - ИФ), мы активно взаимодействуем с министерством обороны по решению всех принципиальных вопросов, которые мешали активному развитию", - отметил Е.Плаксин.

Аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов. После присоединения Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта. Согласно распоряжению правительства РФ, в 2018 году "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".

Минобороны в ноябре 2018 года заявило о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке". ВПП стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.

Департамент по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя внес в декабре 2018 года в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Симферополь" 775,47 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию и развитие гражданского сектора аэропорта "Бельбек".

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров в марте 2019 года говорил, что строительство гражданского сектора севастопольского аэропорта планируется начать в этом году, завершение работ намечено на конец 2020 - начало 2021 года.

Эксплуатантом гражданской части "Бельбека" будет аэропорт "Симферополя".

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