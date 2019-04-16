Карантин объявлен в пензенской школе после смерти первоклассницы

16.04.19 15:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят проверку по факту смерти ученицы первого класса школы N18 в Пензе, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе СУ СКР по региону во вторник.

"Проводится проверка по факту смерти девочки 2011 года рождения в медучреждении, информация поступила 10 апреля. Назначены экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Директор школы N 18 Алексей Кирсанов сообщил агентству, что с 16 апреля в образовательном учреждении введен карантин.

"Класс, где училась девочка, ушел на карантин по ОРВИ и гриппу еще 9 апреля, там заболели несколько учеников. По согласованию с Роспотребнадзором с 16 апреля введен карантин для учащихся школы с 1 по 6 классы", - сказал директор.

Он отметил, что у учащихся среднего звена и старшеклассников уроки продолжаются. В школе до 20 апреля будут проходить дезинфекционные мероприятия, подчеркнул А.Кирсанов.

В свою очередь в пресс-службе министерстве здравоохранения региона агентству сообщили, что по факту смерти ребенка назначено вирусологическое исследование, результаты которого будут известны через 10 дней и будут доведены лишь до родителей.

"Еще восемь учеников школы N 18 госпитализированы в стационар больницы. Их состояние удовлетворительное", - сказал сотрудник пресс-службы.

В то же время в территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что, что специалисты также привлечены к расследованию, но уже известно, что "менингококковой инфекции у девочки не было".