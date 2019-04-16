Пиотровский: музеи РФ готовы помочь в реставрации Нотр-Дам

16.04.19 15:41

© РИА Новости. Доминик Бутен

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Союз музеев России и Государственный Эрмитаж готовы оказать французским коллегам помощь в реставрации собора Парижской Богоматери, заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы будем готовы с удовольствием обсуждать с нашими французскими коллегами, если им это понадобится, и методы реставрации, и приемы, защищать выбранные ими методы, потому что с этим не все будут соглашаться. Я это уже заранее знаю", - сказал М.Пиотровский в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он сообщил, что Союз музеев России направил свои соболезнования в связи с пожаром в Нотр-Дам послу Франции в РФ, а "над Зимним дворцом приспущен флаг". "Это первый жест солидарности, которые мы сделали", - сказал М.Пиотровский.

М.Пиотровский не согласился, что именно после пожара произошла "невосполнимая утрата" собора. "Невосполнимая утрата была тогда, когда собор потерял свой первоначальный облик, он несколько раз менялся. Сейчас мы должны эту утрату каким-то образом компенсировать, потому что этот великий образ уже сгорел в огне", - сказал директор "Эрмитажа".

По его мнению, образ пылающего собора Парижской Богоматери - "очень силен, потому что это великий урок для нас, мы должны понимать, как хрупок наш мир, что все может произойти по какой-то случайности".

"Это урок и для всей мировой политики: что-то всегда может внезапно превратить ситуацию, когда нужно будет думать, возможно ли это возродить", - добавил он.

При этом М.Пиотровский выразил уверенность, что Нотр-Дам будет отреставрирован: "Во Франции это умеют делать".

Ранее в Министерстве культуры предложили российским музеям и гражданам организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

В ночь с понедельника на вторник о начале сбора средств на восстановление Нотр-Дам де Пари заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Франции пообещал восстановить собор.

"Мы все вместе его восстановим. Это, бесспорно, станет частью судьбы Франции и нашим проектом на ближайшие годы", - заявил президент страны, посетив горящий собор.

Бизнесмены и государственные организации уже пообещали передать на восстановление собора Парижской Богоматери в общей сложности более 460 млн. евро.

Так, в заявлении группы компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, говорится, что президент LVMH Бернар Арно и сама группа компаний обещают выделить 200 млн. евро для реконструкции Нотр-Дам.

"Они пожертвуют сумму в размере 200 млн евро фонду, созданному для реконструкции этого архитектурного произведения, которое является ключевой частью истории Франции", - говорится в сообщении LVMH.

Французская нефтегазовая компания Total во вторник сообщила, что передает на реконструкцию Нотр-Дам 100 млн. евро.

"Total передает пожертвование в размере 100 млн. евро на реконструкцию Нотр-Дам де Пари", - написал в Twitter гендиректор Total Патрик Пуянне.

Свое сообщение П.Пуянне сопроводил девизом Парижа - Fluctuat nec mergitur. Этот девиз есть на гербе города под изображением ладьи, он переводится как "Зыблема, но не потопляема".

Семья французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино пообещала передать на реставрацию 100 млн. евро. Ф.-А.Пино занимает пост гендиректора группы компаний Kering, в которую входят такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga.

"Сталкиваясь с этой трагедией, каждый хочет вернуть жизнь этой жемчужине нашего наследия как можно раньше", - говорится в заявлении Ф.-А.Пино, которое приводят западные СМИ.

Мэрия Парижа, в свою очередь, готова передать на восстановление собора 50 млн. евро. Мэр Парижа Анна Идальго также предложила созвать в Париже большую международную конференцию меценатов, чтобы собрать средства на восстановление собора.

Регион Иль-де-Франс, в котором расположен Париж, передаст в ближайшие дни 10 млн. евро на "первичные работы по реставрации", сообщает радио "Эроп 1" со ссылкой на местные власти.

Независимая французская организация "Фонд наследия" (Fondation du patrimoine), занимающаяся сохранением культурного наследия Франции также проводит сбор средств на восстановление собора. На сайте организации говорится, что собрать удалось уже 1,6 млн. евро.

Различные кампании по сбору средств для собора появились и на краудфандинговой платформе Go Fund Me. Некоторые из компаний уже смогли набрать незначительные суммы, другие же пока остаются без спонсоров. Часть кампаний носит шуточный характер - так, открыт сбор средств на то, чтобы "починить дом Квазимодо", героя романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Американская некоммерческая организация French Heritage Society также открыла на своем сайте сбор средств на реконструкцию Нотр-Дам. Руководители организации пока не сообщают, сколько средств они собрали, но отмечают, что все деньги отправятся напрямую администрации собора.

Пожар в Нотр-Дам начался вечером в понедельник, 15 апреля. По данным французской пожарной службы, первая информация о возгорании в соборе появилась в понедельник около 18:50 по местному времени (19:50 мск). В результате пожара обрушился шпиль собора, а также оказалась уничтожена почти вся крыша. По информации СМИ, от огня в Нотр-Даме удалось спасти Терновый венец, старинные подсвечники, части алтаря и витражи.

Прокурор Парижа Реми Эйтц во вторник заявил, что следователи пока не обнаружили данных, указывающих на то, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался в результате предумышленных действий.