16.04.19 15:54

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 апреля. Interfax-Russia.ru - В Москве с начала года закрылись 40 хостелов, один из них был популярен у туристов и побеждал в различных рейтингах, сообщил журналистам во вторник первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы РФ Сергей Пахомов, комментируя ситуацию вокруг закона о запрете хостелов в жилых домах.

"Хостелы и сегодня запрещены в жилых домах, они пачками закрываются. Почти 40 хостелов в Москве было закрыто с начала года. Почему они работали? Не было однозначного запрета - теперь есть", - сказал он.

Он добавил, что один из лучших хостелов, который побеждал в различных рейтингах, был закрыт в Москве по решению суда в этом году. По словам депутата, стоимость квартир в подъездах, где работают хостелы, падает на 10-20%.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Игорь Фомин добавил, что хостелы закрывались из-за нарушения санитарных правил и норм.

В понедельник, 15 апреля Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", касающийся размещения гостиниц в многоквартирных домах. Законом, который вступит в силу 1 октября 2019 года, вносится поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Это требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. В настоящее время согласно Жилищному кодексу в многоквартирном доме нежилым помещением может быть признана только квартира на первом этаже, либо на втором этаже, но только, если под этой квартирой тоже нежилое помещение. Также в такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы.

Кроме того, хостел должен будет иметь только отдельный вход на первом этаже или на более высоких этажах, если под ним нет жилых квартир.

Ранее депутаты неоднократно заявляли, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев.