Число позитивно относящихся к Сталину россиян впервые превысило 50%

16.04.19 16:02

© РИА Новости. Валерий Мельников

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Растет число россиян, испытывающих чувство уважения к Иосифу Сталину и считающих, что он сыграл положительную роль в развитии страны, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно опросу, 51% респондентов позитивно относятся к И.Сталину, что является максимальным показателем за последние 20 лет. Из их числа - у 4% россиян образ "вождя" вызывает чувство восхищения, у 41% - уважения, а еще у 6% опрошенных - чувство симпатии. Безразличие к И.Сталину высказали 26% участников опроса. Ненавидят и до сих пор боятся "вождя всех народов" 8% респондентов, отмечается в опросе.

Социологическое исследование показало, что в настоящее время более двух третей россиян (70%) убеждены, что И.Сталин сыграл положительную роль в жизни страны, в том числе, 18 % участников опроса уверены, что его роль была "целиком положительной". Это также самый высокий за последние два десятилетия показатель отношения россиян к деятельности Сталина.

Мнение об отрицательной роли И.Сталина в истории страны высказали 19% сограждан.

При этом, по данным социологов, число россиян, считающих оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху, превысило количество тех, кто убежден, что понесенным жертвам нет оправдания (46% против 45%).

Между тем, в Кремле не стали комментировать итоги исследования, по которому россияне выразили максимальное одобрение деятельности Сталина, так как пока не ознакомились с материалом.

"Трудно сказать. Честно говоря, мы пока не имели возможность внимательно ознакомиться с этим исследованием, поэтому трудно что-то сказать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать итоги исследования "Левада-Центра", согласно которым, деятельность Сталина одобряется более чем половиной россиян.

Пресс-секретарь подчеркнул, что имеют значение формулировки вопросов, в связи с чем необходимо для начала ознакомиться с исследованием.