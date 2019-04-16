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16.04.19 16:27
Жена врио губернатора Курской области за 2018 год увеличила свой доход почти в 100 раз
Согласно опубликованным сведениям о доходах супружеской четы, жена Р.Старовойта в 2018 году принесла в семейный бюджет 5,89 млн рублей, в 2017 году - всего 62 тыс. рублей.
Сам глава Курской области, возглавляющий регион с начала октября 2018 года, получил в 2018 году 2,68 млн рублей против 2,06 млн рублей в 2017 году.
Согласно документу, Р. Старовойт владеет 2/134 нежилого помещения площадью 5,17 тыс. кв. метров и автомобиль Chrysler, также у него в собственности дача площадью 60 кв. метров и квартира площадью 165,1 кв. метров. В 2018 году у него также стал владельцем квартиры площадью 55,7 кв. метров.
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