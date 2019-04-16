Обшивка зданий повреждена в Салехарде из-за сильного ветра

16.04.19 16:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер во вторник в Салехарде повредил обшивку зданий и дорожные знаки, специалисты оценят размер причиненного ущерба, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Обшивка зданий, шифер, дорожные знаки не выдерживают натиска стихии. На территории города уже зафиксировано четыре подобных случая", - говорится в сообщении.

Все службы находятся в аварийной готовности. После того как погода наладится, планируется провести объезд по городу для фиксации всех повреждений.

"Ситуация под контролем, все оборванные куски материалов собраны", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации Салехарда Анатолия Рогожникова.

Как сообщалось, во вторник утром из-за сильного ветра были закрыты все зимние автодороги на Ямале, отложено несколько вертолетных рейсов, закрыт проезд по ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги.

Пресс-служба УГИБДД по ЯНСАО сообщает, что днем движение по ледовой переправе было возобновлено. В дорожной дирекции ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что все зимники по-прежнему закрыты по погодным условиям.