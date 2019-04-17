Россельхознадзор отмечает более чем двукратный рост поставок российской муки в Китай и КНДР

17.04.19 05:57

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор отмечает более чем двукратный рост поставок российской пшеничной муки в Китай и Северную Корею в I квартале 2019 года.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, ведомством с начала 2019 года выданы фитосанитарные сертификаты на экспортные партии пшеничной муки для поставок в КНР и КНДР общей массой 15,9 тыс. тонн (рост в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2018 года).

Отмечается, что из этого объема для КНДР предназначались 2,9 тыс. тонн. Ранее из Приморья этот вид продукции в КНДР не экспортировался.

Служба финансово-экономической информации