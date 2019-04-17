Полицейские в Петропавловске-Камчатском попали под следствие за "затягивание" уголовных дел

17.04.19 06:02

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) сотрудниками УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Речь идет о намеренном "затягивании" органами дознания полиции расследования уголовных дел, в основном, небольшой и средней тяжести", - сказала Е.Матафонова.

Она уточнила, что, по версии следствия, полицейские неоднократно незаконно приостанавливали предварительное следствие. В итоге, дела прекращались в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

"Круг лиц, причастных к совершению преступления, устанавливается", - сказала она, отметив, что в служебных кабинетах следственного подразделения полиции в Петропавловске-Камчатском прошли обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, по которым назначены судебные экспертизы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Камчатскому краю.

"После установления граждан, причастных к совершению преступления, будет рассмотрен вопрос об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Если их вина будет доказана в суде, они будут уволены", - говорится в сообщении полиции.