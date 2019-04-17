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17.04.19 06:08
Внеплановый рейс из Пхеньяна появился в расписании аэропорта Владивосток
"Это не спецрейс. Просто авиакомпания решила выполнить дополнительный рейс, обычный, пассажирский", - сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.
Как следует из данных, размещенный на сайте аэропорта, 23 апреля в 11:50 (4:50 мск) авиарейс JS-372 из Пхеньяна выполнит самолет Ту-204 авиакомпания AirKoryo. Обычно авиарейсы из Пхеньяна авиакомпания выполняет по понедельникам и пятницам.
В представительстве авиакомпании агентству "Интерфакс - Дальний Восток" введение дополнительного рейса объяснили большим количеством пассажиров.
"Когда много пассажиров, ставим дополнительный рейс", - сказал собеседник агентства, добавив. Что в этот же день самолет вернется в Пхеньян.
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