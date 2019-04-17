Срок подачи заявок на получение статуса приоритетного инвестпроекта на Дальнем Востоке продлен до 30 июня

17.04.19 06:14

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) продлило срок подачи заявок на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта до 30 июня, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Проекты, прошедшие отбор, получат субсидию из федерального бюджета на создание или модернизацию объектов инфраструктуры, им будет предоставлена административная поддержка федеральных и региональных органов власти.

Участие в отборе могут принять инвестиционные проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе и соответствуют целям социально-экономического развития территории.

Объем государственной субсидии не может превышать 30% заявленных частных инвестиций в проект, размер которых должен составлять не менее 1 млрд рублей.

Проекты, отобранные министерством, будут затем рассмотрены в ходе заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. По его результатам правительством РФ будет выпущено специальное распоряжение, утверждающее перечень дальневосточных проектов.

"Строительство инфраструктуры - прокладка сетей электро, водо- и газоснабжения - это обязательный и при этом дорогостоящий этап реализации инвестиционного проекта. (...) В Приморье есть проекты, значимые для развития всего дальневосточного региона, которые имеют все шансы получить статус приоритетных", - приводятся в сообщении слова врио вице-губернатора Приморья Константина Богданенко.