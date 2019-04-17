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17.04.19 06:29
Огонь прошел более 2,5 тыс. га в заповеднике "Анюйский" в Хабаровском крае
"Всего, с 11 апреля общая площадь, пройдённая огнем, составила 2,5 тыс. га. В настоящее время, четыре пожара потушено, один локализован, один действующий. Его площадь около 100 га", - сказал С. Кириллин.
По его словам, горят мари в районе поселения Нижняя Манова. Это в том числе, место обитания амурского тигра.
"Животные пока не пострадали, так как пожар низинный и не очень быстро распространяется. Тигры успевают уходить", - отметил руководитель нацпарка.
Для тушения пожаров привлечены также специалисты Авиалесоохраны. Сегодня они подключатся к ликвидации возгорания.
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