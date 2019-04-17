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17.04.19 06:39

Минобороны передало Сахалинской области более 12 тыс. га "военных" земель

© РИА Новости. Юрий Кавер
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Минобороны РФ передало властям Сахалинской области 12 тыс. га своих земель под жилищное строительство, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в правительстве региона.

"Сахалинская область получила от военных 12 тыс. га неиспользуемых "военных" земель. Это беспрецедентная операция, которую мы провели за несколько месяцев и подписали с Минобороны РФ соответствующие бумаги", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, эти участки будут использоваться, в первую очередь, под строительство жилья, а также социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что областная власть в 2019-2020 г. планирует полностью расселить весь аварийный жилфонд, поставленный на учет до 1 января 2017 г. (128 тыс. кв. м), до 2024 года собирается "решить в принципе проблему с аварийным жильем в регионе" (это еще более 800 тыс. кв. м).

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