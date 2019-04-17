Власти Камчатки планируют использовать вертолет для эвакуации белого медведя, забредшего на север полуострова

17.04.19 06:46

© РИА Новости. Вера Костамо

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин дал поручение принять необходимые меры для спасения белого медведя, забредшего в Олюторский район полуострова, и обеспечения безопасности местных жителей, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Белый медведь с 14 апреля бродит вблизи населенных пунктов Тиличики и Корф Олюторского района. По сообщениям местных жителей, хищник не проявляет агрессии и выглядит обессиленным", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время от имени В.Илюхина будет отправлено обращение к министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву с просьбой о предоставлении воздушного средства, на борту которого белого медведя доставят из Олюторского района Камчатки на Чукотку.

Губернатор также дал поручение заместителю председателя правительства - министру специальных программ и по делам казачества края Сергею Хабарову совместно с МЧС организовать операцию спасения белого медведя.

"По прилету в село Тиличики специалисты временно усыпят медведя, чтобы он нормально перенес полет, и погрузят в клетку. По предварительному плану, краснокнижного хищника выпустят на волю в районе мыса Наварин. В случае, если руководство МЧС страны предоставит вертолет, правительство Камчатского края готово обеспечить воздушное судно топливом за счет средств бюджета субъекта", - приводятся в сообщении слова С.Хабарова.