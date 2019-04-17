Начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области ушла в отставку

17.04.19 07:04

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Занимавшая 15 лет должность начальника департамента культуры и нацполитики Кузбасса Лариса Зауэрвайн покинула свой пост, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Л.Зауэрвайн освобождена от замещаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Губернатор выразил уверенность, что ее организаторские способности, творческие навыки и талант и в дальнейшем будут востребованы в родном регионе", - говорится в релизе.

Также сообщается, что исполнять обязанности начальника департамента будет Марина Евса, проработавшая почти 10 лет директором Новокузнецкого драматического театра.