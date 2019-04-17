Вторая полна паводка грозит подтоплениями более сотне населенных пунктов Алтайского края

17.04.19 07:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Первая волна паводка в Алтайском крае завершилась благополучно, вторую волну ожидают с третьей декады мая, сообщил на заседании комиссии по ЧС в правительстве региона в среду начальник главного управления МЧС РФ по краю Александр Макаров.

"В трех муниципальных образованиях во время первой волны произошло превышение критических уровней. Проведенные превентивные меры позволили предотвратить подтопления. Экономический эффект этих мер оценивается в 70 млн рублей. Вторая волна паводка ожидается с третьей декады мая. В условиях обильных осадков ожидается осложнение паводковой обстановки в 128 населенных пунктах в 24 муниципальных образованиях", - сказал А. Макаров.

Он отметил, что во время первой волны паводка угрозе подтопления подвергались 52 населенных пункта, в которых проживают 22 тыс. человек.

А.Макаров обратил внимание на неудовлетворительную работу в части организации превентивных мероприятий в Солонешенском и Первомайском районах.