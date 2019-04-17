Первый зампред руководителя администрации губернатора Забайкалья внезапно скончался на работе

17.04.19 07:28

© РИА Новости. Антон Круглов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Остановка сердца стала причиной смерти первого замруководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергея Трофимова, говорится в сообщении Законодательного Собрания региона.

С.Трофимов скончался сегодня, 17 апреля, на рабочем месте.

Покойный был официальным представителем главы региона в краевом парламенте. Он лично курировал процесс прохождения и обсуждения законопроектов. Депутаты на пленарном заседании в среду почтили память С.Трофимова минутой молчания.

С. Трофимов родился в 1949 году в городе Хилок Читинской области. В 1968 году окончил Читинский политехнический техникум и начал работать лесопромышленном комбинате "Читалес", куда вернулся после службы в армии.