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17.04.19 08:11
Около тысячи военных приняли участие в учениях в Астраханской области в апреле
"В период с 8 по 12 апреля на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области провели пять тактических учений с боевой стрельбой с участием подразделений ПВО военного округа", - цитирует пресс-служба слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.
В ходе учений военнослужащие уничтожили девять из девяти ракет-мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, эффективность отражения удара соответствует критерию "Надежная".
В общей сложности в маневрах приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Тор", системы С-300, переносные ЗРК "Игла".
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