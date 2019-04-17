Около тысячи военных приняли участие в учениях в Астраханской области в апреле

17.04.19 08:11

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Войска противовоздушной обороны Центрального военного округа в апреле приняли участие в пяти учениях с боевой стрельбой в Астраханской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В период с 8 по 12 апреля на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области провели пять тактических учений с боевой стрельбой с участием подразделений ПВО военного округа", - цитирует пресс-служба слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

В ходе учений военнослужащие уничтожили девять из девяти ракет-мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, эффективность отражения удара соответствует критерию "Надежная".

В общей сложности в маневрах приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Тор", системы С-300, переносные ЗРК "Игла".