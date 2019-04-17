Затор на реке Абакан планируют рыхлить с помощью подрывов

17.04.19 08:13

© РИА Новости. Андрей Александрович

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Хакасии решают вопрос о подрыве льда на реке Абакан, из-за заторов на которой подтоплено два дачных участка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике Хакасия в среду.

"Республиканские и муниципальные власти прорабатывают вопрос о дополнительном рыхлении льда с помощью взрывов. Ледовый затор в районе Абазы продолжает стоять, в реке недостаточный уровень воды, чтобы затор подняло и унесло течением. 116 дачных участков, расположенных в пойменной зоне реки, в обществах "Лесник" и "Черемушки", остаются подтопленными, людей на них нет", - говорится в релизе.

Также сообщается, что городу Абыза угрозы подтопления до сих пор нет, при этом уровень реки снизился со 160 см до 150 см, критический отметка - 470 см. Синоптики в ближайшие сутки повышения уровня воды не прогнозируют.

Как сообщалось, накануне днем с подтопленных дачных участков у города Абаза, вблизи которого на реке образовался затор из-за низкого уровня воды, были эвакуированы 11 человек. Ожидается, что при подъеме воды на 30-40 см лед на реке приподнимет и его унесет вниз по течению.