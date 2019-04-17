|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.04.19 08:13
Затор на реке Абакан планируют рыхлить с помощью подрывов
"Республиканские и муниципальные власти прорабатывают вопрос о дополнительном рыхлении льда с помощью взрывов. Ледовый затор в районе Абазы продолжает стоять, в реке недостаточный уровень воды, чтобы затор подняло и унесло течением. 116 дачных участков, расположенных в пойменной зоне реки, в обществах "Лесник" и "Черемушки", остаются подтопленными, людей на них нет", - говорится в релизе.
Также сообщается, что городу Абыза угрозы подтопления до сих пор нет, при этом уровень реки снизился со 160 см до 150 см, критический отметка - 470 см. Синоптики в ближайшие сутки повышения уровня воды не прогнозируют.
Как сообщалось, накануне днем с подтопленных дачных участков у города Абаза, вблизи которого на реке образовался затор из-за низкого уровня воды, были эвакуированы 11 человек. Ожидается, что при подъеме воды на 30-40 см лед на реке приподнимет и его унесет вниз по течению.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket