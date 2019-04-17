Башкирия направит на развитие производства мяса более 1,4 млрд рублей

17.04.19 08:46

© РИА Новости. Игорь Онучин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Объем финансирования мероприятий по развитию производства мяса в Башкирии в 2019-2030 годах превысит 1,424 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель министра регионального сельского хозяйства Ревнер Байтуллин.

"Мы разработали комплексную программу "Развитие мясного скотоводства в республике Башкортостан", в реализацию которой будут вовлечены сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности, в том числе, личные подсобные хозяйства, объединённые в кооперативы, которые специализируются на мясном скотоводстве. Общий объем финансового обеспечения программы составит более 1,424 млрд рублей", - сказал он.

По итогам реализации программы ожидается, что к 2031 году мощности откормочных площадок (фидлотов) республики увеличатся с 13 тыс. (в 2018 году) до 68 тыс. голов на откорме, будут созданы 12 зональных (районных) интеграторов, вырастет сбыт мясного и помесного скота на убой с 37,4 тыс. до 55,5 тыс. голов.

В настоящее время проект отраслевой комплексной программы проходит процедуру согласования.

По данным замминистра, сейчас поголовье мясного и помесного скота в хозяйствах республики насчитывает около 80 тыс. голов, в основном, симментальской, лимузинской, герефордской, абердин-ангусской, казахской белоголовой пород и их помесей.

Производство мяса всех видов в расчете на душу населения составляет 66 кг при самообеспеченности 90%. Тем не менее, спрос на мясо в республике на 10% удовлетворяется за счет импорта, отметил он.

Башкирские аграрии, добавил Р.Байтуллин "имеют довольно большие возможности для увеличения поголовья мясного и помесного скота, учитывая площади кормовых культур, наличие естественных пастбищных угодий и пустующих животноводческих объектов".

"Препятствиями для успешной реализации этого потенциала являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация производителей", - сказал он.

Ранее со ссылкой на республиканскую стратегию развития мясного скотоводства на 2019-2030 годы сообщалось о планах по увеличению к 2031 году по сравнению с 2018 годом производства скота и птицы на убой на 12,5% - до 450 тыс. тонн.

В 2018 году в хозяйствах всех категорий республики насчитывалось около 1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе, около 400 тыс. коров.