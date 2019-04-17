Путин одобрил: новая ВСМ Москва-Санкт-Петербург появится в России
  
Налоговый вопрос: НДФЛ для малоимущих граждан России не отменят в ближайшие полгода
   
Обратно на родину: еще трое моряков с задержанного в Корее судна "Палладий" вернулись в Россию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
17.04.19 08:35

Колокол с одной из башен Нотр-Дама зазвонил в Севастополе

© РИА Новости. Владимир Астапкович
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический" ударили в Туманный колокол, который больше 50 лет находился в одной из башен собора Парижской Богоматери, в знак солидарности с жителями Франции.

"Мы сделали такую акцию - ударили в колокол - в знак солидарности с французским народом (...) Потому что Россия, Франция, Севастополь в том числе, - все мы вместе переживаем за то, что произошло в Нотр-Даме", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" во вторник в пресс-службе музея-заповедника.

Там пояснили, что язык колокола давно зафиксирован, исключение было сделано лишь в прошлом году - в честь его 240-летия.

"Сама конструкция колокола находится в аварийном состоянии. В виду этого язык зафиксирован, чтобы туристы лишний раз не травмировали его. Он в принципе не звонит уже больше десяти лет", - отметил собеседник агентства.

Туманный колокол - одна из достопримечательностей Херсонеса. На нем сохранилась надпись о том, что колокол весом 2,4 тонны отлит из трофейных турецких пушек в Таганроге в 1778 году.

Как отмечается на странице музея-заповедника в Facebook, во время Крымской войны (1853-1856) колокол был вывезен в Париж, где находился в одной из башен Нотр-Дама. В 1913 году, к столетию императорского дома Романовых и в знак союзнических отношений между Россией и Францией, колокол был возвращен в Севастополь.

В 1930-х годах колокол установили на берегу моря в Херсонесе, и много лет он служил для проходящих мимо кораблей своеобразным маяком, предупреждая во время тумана об опасном мелководье.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.04.19 08:30
Строительство новой линии метро позволит снизить транспортную нагрузку на юго-западе Москвы
.
  16.04.19 16:02
Число позитивно относящихся к Сталину россиян впервые превысило 50%
.
  16.04.19 15:54
В Москве с начала года закрылись 40 хостелов
.
  16.04.19 13:16
Мавзолей Ленина откроется в среду после двух месяцев регламентных работ
.
  16.04.19 12:13
В московском метро предупредили о возможном затоплении "красной" ветки
.
  16.04.19 11:57
Норвежец Берг приговорен к 14 годам заключения за шпионаж в РФ
.
  16.04.19 11:29
Столичные храмы возводятся с соблюдением всех норм пожарной безопасности
.
  16.04.19 10:40
Задержан мужчин, напавший на сотрудницу московского метро с молотком
.
  16.04.19 10:26
На московских водоемах установили более 900 знаков "Купаться запрещено"
.
  16.04.19 09:40
Мать девочки, найденной в замусоренной московской квартире, отправлена на психиатрическую экспертизу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket