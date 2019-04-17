Колокол с одной из башен Нотр-Дама зазвонил в Севастополе

17.04.19 08:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический" ударили в Туманный колокол, который больше 50 лет находился в одной из башен собора Парижской Богоматери, в знак солидарности с жителями Франции.

"Мы сделали такую акцию - ударили в колокол - в знак солидарности с французским народом (...) Потому что Россия, Франция, Севастополь в том числе, - все мы вместе переживаем за то, что произошло в Нотр-Даме", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" во вторник в пресс-службе музея-заповедника.

Там пояснили, что язык колокола давно зафиксирован, исключение было сделано лишь в прошлом году - в честь его 240-летия.

"Сама конструкция колокола находится в аварийном состоянии. В виду этого язык зафиксирован, чтобы туристы лишний раз не травмировали его. Он в принципе не звонит уже больше десяти лет", - отметил собеседник агентства.

Туманный колокол - одна из достопримечательностей Херсонеса. На нем сохранилась надпись о том, что колокол весом 2,4 тонны отлит из трофейных турецких пушек в Таганроге в 1778 году.

Как отмечается на странице музея-заповедника в Facebook, во время Крымской войны (1853-1856) колокол был вывезен в Париж, где находился в одной из башен Нотр-Дама. В 1913 году, к столетию императорского дома Романовых и в знак союзнических отношений между Россией и Францией, колокол был возвращен в Севастополь.

В 1930-х годах колокол установили на берегу моря в Херсонесе, и много лет он служил для проходящих мимо кораблей своеобразным маяком, предупреждая во время тумана об опасном мелководье.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.