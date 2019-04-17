В Гатчине реализуют проект "Умный город"

17.04.19 08:40

© РИА Новости. Александр Гальперин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Минстрой РФ утвердил Гатчину в Ленинградской области в числе пилотных муниципальных образований, где будет реализован проект "Умный город", сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"Проект цифровизации городского хозяйства предполагает, что Гатчину в ближайшие пять лет ждут существенные преобразования в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма и управленческих решений", - говорится в сообщении.

Так, в сфере городского управления важнейшим проектом станет создание цифровой платформы для привлечения жителей к решению вопросов городского развития, а также создание цифрового портала и мобильного приложения.

"Умное ЖКХ" предполагает оснащение автоматизированными системами учета потребления коммунальных ресурсов на коллективных приборах учета в многоквартирных домах Гатчины. Также будет организовано энергоэффективное уличное городское освещение.

Кроме того, в городе появятся "умные светофоры" для автоматического интеллектуального регулирования потока транспортных средств, а специальная система будет отслеживать передвижение общественного транспорта в онлайн-режиме. В сфере общественной безопасности предполагается внедрение системы видеонаблюдения с функцией автоматического распознавания лиц.

"Преобразования коснутся и социальной сферы. К примеру, уже создается туристский маршрут "Гатчина вчера и сегодня" с использованием технологий дополненной реальности. А в скором времени профориентация для старшеклассников города будет проводиться с использованием технологий виртуальной реальности", - отмечается в сообщении.

На утверждении в министерстве строительства и ЖКХ РФ находится также "дорожная карта" по реализации пилотного проекта "Умный город" в Сосновоборском городском округе.