Приставы запретили работу нефтебазы близ Новосибирска

17.04.19 08:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила деятельность объектов нефтебазы в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области, говорится в сообщении теруправления ФССП.

В частности, на 75 суток приостановлена деятельность железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов и площадки налива автоцистерн - ключевых объектов, которые составляют нефтебазу.

"В ходе плановой выездной проверки специалистами Ростехнадзора на опасном производственном объекте были выявлены нарушения законодательства в области промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на эстакаде не установлены датчики загазованности, отсутствует проектная документация на нее, а на площадке налива не установлена сигнализация, оповещающая о запрете запуска двигателей автомобилей.

"Судебный пристав районного отдела выехал по адресу нахождения нефтебазы в село Сокур, вручил все необходимые документы ее владельцу. Сотрудник службы документально зафиксировал, что фактически деятельность объекта не ведется и опечатал двери склада ГСМ", - отмечается в сообщении приставов.

При этом уточняется, что нефтебаза имеет возможность восстановить деятельность раньше, чем через 75 суток, но только в случае, если все выявленные недостатки будут устранены и суд примет соответствующее решение.

Наименование юрлица, которому принадлежит нефтебаза, управление ФССП не указывает. Вместе с тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет об ООО "Нефтебаза "Сокурская".