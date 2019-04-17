Приставы запретили работу нефтебазы близ Новосибирска

© РИА Новости. Владимир Астапкович
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила деятельность объектов нефтебазы в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области, говорится в сообщении теруправления ФССП.
В частности, на 75 суток приостановлена деятельность железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов и площадки налива автоцистерн - ключевых объектов, которые составляют нефтебазу.
"В ходе плановой выездной проверки специалистами Ростехнадзора на опасном производственном объекте были выявлены нарушения законодательства в области промышленной безопасности", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, на эстакаде не установлены датчики загазованности, отсутствует проектная документация на нее, а на площадке налива не установлена сигнализация, оповещающая о запрете запуска двигателей автомобилей.
"Судебный пристав районного отдела выехал по адресу нахождения нефтебазы в село Сокур, вручил все необходимые документы ее владельцу. Сотрудник службы документально зафиксировал, что фактически деятельность объекта не ведется и опечатал двери склада ГСМ", - отмечается в сообщении приставов.
При этом уточняется, что нефтебаза имеет возможность восстановить деятельность раньше, чем через 75 суток, но только в случае, если все выявленные недостатки будут устранены и суд примет соответствующее решение.
Наименование юрлица, которому принадлежит нефтебаза, управление ФССП не указывает. Вместе с тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет об ООО "Нефтебаза "Сокурская".