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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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17.04.19 08:49
Сочи намерен привлечь кредит на 680 млн руб. для погашения дефицита бюджета
По данным системы "СПАРК-Маркетинг", максимальная цена контракта не должна превышать 178,337 млн рублей (соответствует ставке 8,75% годовых). Кредитные средства привлекаются на 1095 дней и будут направлены на погашение дефицита бюджета.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 6 мая, аукцион назначен на 13 мая.
Как сообщалось, в прошлом году муниципалитет привлек в Сбербанке кредитные ресурсы на общую сумму 2,024 млрд рублей на погашение долговых обязательств.
В документах муниципалитета сообщается, что доходы и расходы города-курорта на 2019 год были утверждены в объеме 10,657 млрд рублей. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года установлен в размере 2,234 млрд рублей.
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