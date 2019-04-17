Сочи намерен привлечь кредит на 680 млн руб. для погашения дефицита бюджета

17.04.19 08:49

© РИА Новости. Владимир Трефилов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Администрация города Сочи объявила аукцион для привлечения кредитной линии с лимитом 680 млн рублей для финансирования дефицита бюджета.

По данным системы "СПАРК-Маркетинг", максимальная цена контракта не должна превышать 178,337 млн рублей (соответствует ставке 8,75% годовых). Кредитные средства привлекаются на 1095 дней и будут направлены на погашение дефицита бюджета.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 6 мая, аукцион назначен на 13 мая.

Как сообщалось, в прошлом году муниципалитет привлек в Сбербанке кредитные ресурсы на общую сумму 2,024 млрд рублей на погашение долговых обязательств.

В документах муниципалитета сообщается, что доходы и расходы города-курорта на 2019 год были утверждены в объеме 10,657 млрд рублей. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года установлен в размере 2,234 млрд рублей.