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Глава Кузбасса заработал за год более 70 млн рублей

© РИА Новости. Алексей Никольский
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Администрация Кемеровской области в среду опубликовала декларацию о доходах губернатора региона Сергея Цивилева, согласно которой он заработал более 70 млн рублей, в том числе от продажи акций.

Согласно документу, в 2018 году С.Цивилев заработал 70 млн 280 тыс. рублей. Уточняется, что доход получен от продажи акций компании в "период до замещения государственной должности".

В его пользовании, к гостиничному номеру в 17,6 квадратов и квартире площадью 98,9 кв. м, прибавилась еще одна квартира площадью 43,7 кв. м. Из транспорта у него имеется только мотоцикл Spyder BRP Can-Am, который он декларировал годом ранее.

В 2017 году С.Цивилев заработал 846 тыс. рублей.

Его жена, Анна Цивилева, заработала в 2018 году 27 млн 236 тыс. рублей, в 2017 году доход был в 12 млн 252 тыс. рублей.

У нее в собственности, как и годом ранее, три квартиры общей площадью около 270 кв. м, два земельных участка: 37 кв. м и 1 тыс. 796 кв. м, а также три машиноместа. В пользовании - гостиница 17,6 кв. м.

Кроме того, она владеет двумя автомобилями: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700.

Как сообщалось, в апреле 2018 года администрация области опубликовала декларацию С.Цивилева за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018, согласно которой на тот момент врио губернатора не имел недвижимости, транспорта и не получал никаких доходов. Вскоре власти сообщили, что декларация была опубликована ошибочно, пообещав "в скором времени" опубликовать новую. Спустя три месяца декларация с уточненными данными была опубликована.

С начала марта 2018 года С.Цивилев начал работать в Кузбассе в должности заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. До этого он был генеральным директором и владел 70% акций группы "Колмар", которые после прихода в политику подарил супруге.

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