Паводок подтопил около 20 жилых домов в Свердловской области

17.04.19 08:53

© РИА Новости. Игорь Руссак

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Река Ницца в Свердловской области вышла из берегов и подтопила придомовые территории почти двух десятков жилых домов в городе Ирбит, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"С начала недели уровень воды в реке Ницца в Ирбите поднялся на 29 см и составил 637 см. Подтоплены придомовые территории у 17 жилых домов, где проживают 40 человек, и девять придомовых территорий нежилых домов. Воды в домах нет", - говорится в сообщении.

Решением городского главы все силы и средства муниципального образования приведены в режим повышенной готовности. На случай ухудшения паводковой обстановки подготовлены пункты временного размещения. Также в городе работает оперативная группа регионального МЧС. За сутки спасатели на лодках перевезли 12 человек. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни подъем уровня воды продолжится.