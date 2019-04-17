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17.04.19 08:55

Приамурье будет выявлять нелегальных золотодобытчиков в тандеме с Роскосмосом

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Амурская область и АО "Терра Тех" ("дочка" АО "Российские космические системы") договорились о совместной работе по выявлению нелегальных золотодобытчиков с помощью космоснимков, сообщил в среду журналистам министр природных ресурсов области Сергей Маху.

"Этот опыт (использование космоснимков - ИФ) имеет пара регионов, но он связан с добычей на карьерах. Немного изменив алгоритм выявления таких участков, его можно применять и к золотодобыче. Мы пришли с Роскосмосом к тому, что можем мониторить единовременно (от одного дня до недели) около 30 тыс. кв. км. Амурской области. Все изменения, которые будут происходить на контролируемых участках, мы будем видеть. Вплоть до перемещения бульдозера на один метр", - заверил министр.

С. Маху отметил, что работы в этом направлении могут начаться с 15 мая. После окончания активного сезона золотодобычи будут подведены первые предварительные итоги эффективности этой работы.

"Загрязнение воды также хорошо видно из космоса. Поэтому мы будет точно знать, куда направить мобильную лабораторию. Кроме того, сможем проверить объективность жалоб населения на золотодобытчиков", - подчеркнул С. Маху.

В прошлом году Минприроды области провело 171 проверку предприятий, занятых добычей общераспространенных полезных ископаемых, составлено 258 протоколов. По золотодобывающим компаниям, работающих по лицензиям, было проведено 147 рейдов, в ходе которых выявлено 220 нарушений.

Как сообщалось, в четверг Амурская область планирует подписать контракт на покупку мобильной лаборатории для экологического надзора за золотодобывающими компаниями.

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