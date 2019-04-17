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17.04.19 08:59
Медведицу, сбежавшую от егеря в Волгоградской области, вернули домой
"В настоящее время медведица поймана. Оружие не применялось. Животное вернули егерю", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.
По информации регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, егерь, на территории домовладения которого содержалась медведица, не является сотрудником подведомственных облкомприроды учреждений.
"Аржановское охотничье угодье, егерь которого содержал животное в неволе, закреплено за общественной организацией - Волгоградским областным обществом охотников и рыболовов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что во вторник примерно в 10:45 по местному времени (9:45 мск) в полицию поступило сообщение от жителей станицы Аржановской о том, что с территории домовладения местного егеря сбежала полуторагодовалая медведица, сломав специально оборудованную клетку. На место происшествия были направлены 15 полицейских, вооруженных автоматическим и табельным оружием.
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