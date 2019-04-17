Первого отечественного человекоподобного робота представил пермский "Промобот"

17.04.19 09:03

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "Промобот" (Пермь, производитель сервисных роботов) до 2021 года планирует инвестировать в производство нового человекоподобного сервисного робота 2,5 млн долларов США, говорится в пресс-релиз компании.

Андроид был представлен во вторник в рамках конференции Skolkovo Robotics. Он представляет собой полностью антропоморфную машину, умеет копировать мимику человека, способен двигать глазами, бровями, губами и другими лицевыми зонами, говорить, показывать эмоции. В его лице используются 29 модулей, которые позволяют задавать искусственным мышцам любое положение.

По данным пресс-службы, такой робот призван "снять барьер в человеко-машинном взаимодействии" и заменить ряд сотрудников в местах повышенного скопления людей - на почте, в банках, муниципальных учреждениях.

"С 2015 года компания презентовала четыре версии Промобота (сервисный робот - ИФ). Новый (человекоподобный - ИФ) робот не продолжил существующую линейку, а открыл новую. Его разработка заняла полтора года (...) Это первый отечественный робот такого типа", - отмечается в пресс-релизе.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, является резидентом "Сколково". Организация производит автономные сервисы роботы - промоботы (предназначены для работы в местах повышенного скопления людей, где помогают людям с навигацией, общаются и отвечают на вопросы, транслируют промо-материалы). Промоботы работают в 33 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, многофункциональных центрах.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 20,63% уставного капитала "Промобот" принадлежит Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ), еще 19,05% - "дочке" ФРИИ ООО "ФРИИ-Инвест", 19,43% владеет председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков, остальные доли распределены преимущественно среди менеджеров компании.