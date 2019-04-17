|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.04.19 09:14
Паромная переправа через Иртыш открылась в Тобольске
"Паром пока перевозит только людей, автомобильный транспорт будет перевозить позже", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в среду сотрудник городской службы обеспечения безопасности на воде.
Он также добавил, что ледоход в этом году на Иртыше из-за теплой погоды в первой половине апреля начался раньше обычного.
"За минувшие сутки вода в реке поднялась на 32 см, достигнув отметки 305 см", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что начавшийся 15 апреля ледоход на Иртыше в Тобольске снес деревянные мостки ледовой пешеходной переправы, по которой в это время шли два человека. Людей на берег эвакуировали сотрудники ГИМС и городской службы обеспечения безопасности на воде.
В 2018 году лед на Иртыше в Тобольске тронулся 28 апреля, ледоход начался 1 мая, а паром по реке пустили 3 мая.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket