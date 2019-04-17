Паромная переправа через Иртыш открылась в Тобольске

17.04.19 09:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Начала работать паромная переправа через Иртыш, соединяющая правобережье и левобережье Тобольска (Тюменская область).

"Паром пока перевозит только людей, автомобильный транспорт будет перевозить позже", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в среду сотрудник городской службы обеспечения безопасности на воде.

Он также добавил, что ледоход в этом году на Иртыше из-за теплой погоды в первой половине апреля начался раньше обычного.

"За минувшие сутки вода в реке поднялась на 32 см, достигнув отметки 305 см", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что начавшийся 15 апреля ледоход на Иртыше в Тобольске снес деревянные мостки ледовой пешеходной переправы, по которой в это время шли два человека. Людей на берег эвакуировали сотрудники ГИМС и городской службы обеспечения безопасности на воде.

В 2018 году лед на Иртыше в Тобольске тронулся 28 апреля, ледоход начался 1 мая, а паром по реке пустили 3 мая.