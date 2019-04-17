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17.04.19 09:27

Сокращение нерестоохранных лесов подорвет популяции ценных пород рыб на Дальнем Востоке

© РИА Новости. Андрей Шапран
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) России просит правительство РФ не допустить принятия закона о сокращении нерестоохранных лесов, так как их вырубка, как считают экологи, подорвет популяцию многих ценных пород рыб, в том числе тихоокеанского лосося.

"В случае вступления в силу федерального закона № 538-ФЗ ширина нерестоохранных лесов, предназначенных для сохранения рыбных запасов, сокращается с 1 км до 50-200 метров, то есть, станет от 5 до 20 раз меньше. Если это произойдет, Дальний Восток потеряет не только пойменные леса, важные для жизни человека и сохранения биоразнообразия, но и тихоокеанских лососей, которые заходят в реки на нерест", - сообщила журналистам во Владивостоке координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Ольга Чеблукова.

Она отметила, что только в Приморском и Хабаровском краях свой защитный статус потеряют до 3,5 млн га. Это поставит под угрозу деградации нерестилища не только тихоокеанских лососей, но и семги, осетровых, сиговых и других ценных видов рыб.

О. Чеблукова сообщила, что Амурский филиал WWF России просит остановить вступление в силу федерального закона №538. Экологи настаивают на проведении широкого экспертного и общественного обсуждения проблемы, проведении научных исследований, внесении в Лесной кодекс поправки, определяющей обоснованные критерии установления нерестоохранных полос и поручить Рослесхозу не согласовывать предложения от субъектов РФ по изменению существующих границ этих полос.

По словам руководителя лесного отдела Амурского филиала WWF России Евгения Чувасова, у решения о сокращении нерестоохранной полосы нет научного обоснования.

"Взаимосвязь между реками, качеством воды в них и рубками в прилегающих лесах очевидна. При этом сокращение ширины нерестоохранных полос более чем в 5 раз, предусматриваемое новым законом, производилось без какого-либо научного обоснования. Учитывая, что для полного восстановления вырубленных лесов требуются десятки и сотни лет, к этому вопросу нужно подходить с максимальной осторожностью", - считает эксперт.

ФЗ № 538-ФЗ вступит в силу 1 июля 2019. WWF и Гринпис обратились к руководству страны, в Минприроды, Рослесхоз и к депутатам Государственной думы с просьбой принять меры, которые позволят минимизировать последствия нового закона о защитных лесах.

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