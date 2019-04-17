Глава Росавиации поставил задачу авиакомпаниям перевезти "в ближайшее время" 200 млн человек

17.04.19 09:38

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Росавиации Александр Нерадько поставил задачу авиакомпаниям РФ перевезти "в ближайшее время" 200 млн человек.

"Необходимо поставить амбициозные задачи. Если российские авиакомпании перевезли в прошлом году 116 млн человек, то надо поставить себе задачу в ближайшее время достичь планку 200 млн человек - только российским перевозчикам", - сказал А.Нерадько, выступая на церемонии вручения отраслевой премии "Крылья России".

По прогнозу Минтранса РФ, в 2019 году российские авиакомпании увеличат общий пассажиропоток в пределах 10%, таким образом, показатель может вырасти максимум до 128 млн человек. Группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (включает авиакомпании "Аэрофлот", "Россию", "Победу" и "Аврору"), согласно ее стратегии, планирует довести свой пассажиропоток до 100 млн человек к 2023 году (в 2018 г. перевезла около 56 млн пассажиров).

"Наши иностранные партнеры тоже будут наращивать усилия: у нас свободный рынок и конкуренция. Я думаю, надо ставить перед собой задачу, чтобы пассажиропоток в российских аэропортах перевалил за цифру 300 млн человек", - добавил глава Росавиации.

Аэропорты РФ в прошлом году обслужили около 205 млн пассажиров.