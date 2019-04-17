Директора школы в Волгограде подозревают в хищении 800 тыс. рублей

17.04.19 09:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 апреля. Interfax-Russia.ru- Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении директора школы и его заместителя, которых заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального Следственного управления СКР Наталия Рудник.

"Подозреваемые, которые состоят в родственных отношениях, в 2014 году организовали семейный подряд по хищению из городского бюджета денежных средств, выделяемых на оплату труда работников школы", - сказала Н.Рудник.

По ее словам, злоумышленники изготовили и подписали ряд фиктивных документов о приеме на работу троих человек на должности технического персонала. На их основании заместитель директора образовательного учреждения на протяжении четырех лет получал из бухгалтерии заработную плату "мертвых душ", а преступным заработком делился со своим непосредственным руководителем - директором школы.

"По предварительным подсчетам, сумма ущерба, причиненного в результате преступных действий сообщников, составила почти 800 тыс. рублей", - отметила Н.Рудник.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).