УФСБ проводит выемки документов на оборонном предприятии "Ростеха" в Челябинске

17.04.19 09:42

© РИА Новости. Георгий Зимарев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники УФСБ по Челябинской области проводят оперативно-следственные действия на АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" (Челябинск, входит в госпорпорацию "Ростех") в рамках уголовного дела о мошенничестве со средствами гособоронзаказа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального УФСБ в среду.

"Сотрудники УФСБ проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 159 (мошенничество). Дело возбуждено следственным управлением УФСБ по факту хищения более 300 млн рублей, выделенных на исполнение гособоронзаказа", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемых по этому делу нет.

АО "СКБ "Турбина" входит в состав АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".