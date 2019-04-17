Более 800 библиотек Подмосковья примут участие в акции "Библионочь-2019"

17.04.19 09:44

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Несколько сотен подмосковных библиотек проведут "Библионочь" 19 и 20 апреля, сообщает пресс-служба Московской губернской библиотеки.

"Библионочь" в Подмосковье - полноценный праздник, одно из самых ожидаемых событий в году. (...) В этом году в акции примут участие более 800 библиотек, ожидаемое количество гостей - не менее 90 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тема этого года - "Весь мир - театр". Посетителей ждут поэтические чтения, мастер-классы, книжные ярмарки, творческие встречи, игры и постановки.

В пресс-службе также напомнили, что "Библионочь" - ежегодная акция, которая проводится с 2012 года. Её цель акции - привлечь внимание к чтению, библиотекам, книжному делу, а также разнообразить культурный досуг жителей региона.