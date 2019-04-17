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17.04.19 09:48
Очередного осиротевшего медвежонка доставили в центр реабилитации в Приморье
Медвежонка нашли в Спасском районе Приморского края. Он был оставлен у дороги в картонной коробке. Полицейские передали его охотоведам, которые доставили сироту в реабилитационный "Центр "Тигр", сообщается на сайте центра.
Состояние медвежонка ветеринары оценивают как удовлетворительное.
В реабилитационном центре уточняют, что это уже пятый медвежонок, которого доставили в этом году. Специалисты центра просят неравнодушных граждан принять участие в жизни этих животных и помочь вернуть их в тайгу.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесли потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты и другие дикие животные и птицы, которых спасают местные жители.
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