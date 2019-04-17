Артиллеристы ЧФ начали учения в Крыму

17.04.19 09:50

© РИА Новости. Василий Батанов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Учения артиллерийских подразделений из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) идут на полигоне "Опук" в Крыму.

"После совершения марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря посты наблюдения и разведки выполнили тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) по обнаружению целей и корректировке огня. Также отработано взаимодействие операторов БЛА с артиллерийскими расчётами", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в среду.

На первом этапе учений артиллеристы также сдали нормативы по подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отработали тактику ведения боевых действий в условиях авиационных ударов, применения условным противником диверсионно-разведывательных групп, действия при обороне морского побережья с выполнением стрельб по мишенным позициям.

Учения плановые, сообщает штаб ЧФ.