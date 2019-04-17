СМИ анонсировали кадровые перестановки и уход Матвиенко

17.04.19 10:02

© РИА Новости. Илья Питалев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Серия громких кадровых перестановок может состояться в ближайшие месяцы, свой пост может оставить спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко, наиболее вероятный кандидат на ее место - глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госструктурах.

"В ближайшие месяцы может состояться серия громких кадровых перестановок. Свой пост может оставить спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, представляющая с 2011 года в верхней палате губернатора Санкт-Петербурга. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Сама госпожа Матвиенко, по информации издания, может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", - говорится в материале газеты.

Газета также отмечает, что "как рассказали несколько источников издания в госструктурах, в мае состоится встреча Валентины Матвиенко с президентом, по утверждению собеседников издания, на ней будет обсуждаться ее возможный уход из СФ. Предположения о том, что госпожа Матвиенко может покинуть верхнюю палату парламента, появлялись и ранее, однако на этот раз вопрос, по заверению источников в госструктурах, довольно предметно обсуждается с декабря 2018 года. Один из собеседников издания считает, что "вероятность ее ухода крайне велика". На просьбу издания прокомментировать перспективы госпожи Матвиенко и содержание ее встречи с президентом в пресс-службе Совета Федерации воздержались от комментариев".

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал изданию, что рассматривается вариант с переходом В.Матвиенко на пост главы ПФР. Социальная тематика спикеру СФ не чужая: с сентября 1998 года по весну 2003 года она была бессменным вице-премьером, курировавшим социальный блок, в четырех кабинетах министров.

Издание отмечает, что "если события будут развиваться по этому сценарию, то приход Сергея Нарышкина в Совет Федерации выглядит предельно логичным. Нынешний глава СВР возглавил службу как раз после думских выборов 2016, а в нижней палате прошлого созыва занимал пост спикера - парламентская работа тоже ему не чужая".

"По словам высокопоставленного источника издания в госструктурах (...) причину смены работы Сергея Нарышкина стоит искать не в его недостатках, а в его плюсах: "Он универсальный солдат, имеющий опыт работы в ключевых госструктурах и являющийся важной частью президентского круга". "Сергей Нарышкин уже знаком с парламентской работой по тому периоду, когда был спикером Госдумы (с 2011 по 2016 год - издание), и ему хочется быть в публичной повестке,- утверждает другой собеседник издания.- Если же он сменит Валентину Матвиенко в Совете Федерации, то останется постоянным членом Совбеза. А это устраивает президента". В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник издания, близкий к администрации президента. Подбор кандидатов связан с желанием "улучшить образ Совета Федерации, обновить его и сделать более солидным", утверждает источник издания. Начиная с начала года штаб-квартиру СВР в Ясенево посетил ряд высокопоставленных депутатов, в том числе лидеры фракций и спикер нижней палаты Вячеслав Володин - о визите 28 января сообщал сайт Госдумы", - говорится в материале "Коммерсанта".

В пресс-службе Совета Федерации не стали комментировать сообщения о предстоящем уходе Валентины Матвиенко, назвав такую информацию слухами.

"Мы не комментируем слухи в газетных публикациях", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь В.Матвиенко Владислав Пономаренко.